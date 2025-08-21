Задержанный в Италии по делу о «Севпотках» украинец был командиром диверсантов ВСУ

Задержанный в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки» гражданин Украины ранее служил в Вооруженных силах и Службе безопасности Украины (ВСУ и СБУ), а также возглавлял групп диверсантов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на следствие и источники.
Задержанный Сергей К. является капитаном в отставке и бывшим сотрудником СБУ. Кроме того, он служил в одном из элитных подразделений, которое принимало участие в обороне Киева в первые месяцы военной операции России, и командовал группой, занимающейся противовоздушной обороной, говорится в материале.
Для выполнения диверсии на газопроводах его наняли в мае 2022 года, а сами взрывы произошли в сентябре того же года.
О задержании украинца стало известно 21 августа. Сергей К. был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года. Он участником группы, которая в сентябре 2022 года арендовала яхту «Андромеда» и, выйдя на ней в море, установила взрывные устройства на газопроводах. После экстрадиции из Италии его доставят в суд.
Ночью 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.