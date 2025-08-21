Директор школы Гомеля о новшествах с 1 сентября: они прогрессивны и полезны

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Все новшества, которые вводятся в школах Беларуси с 1 сентября, прогрессивны и пойдут на пользу качеству образования. Таким мнением поделилась директор средней школы № 11 Гомеля Наталья Литвинова в беседе с корреспондентом БЕЛТА во время областного августовского совещания педагогических работников, посвященного началу 2025/26 учебного года.
«Все нововведения, которые ждут с первого сентября, нас бесконечно радуют. Они прогрессивны и пойдут на пользу качеству образования», — убеждена руководитель.
В новом учебном году в Гомельской области сядут за парты 14,8 тыс. первоклашек Почти 1 тыс. молодых специалистов приступают к работе в учреждениях образования Гомельской области Выпускники Гомельской области получили более 370 стобалльных сертификатов на ЦТ и ЦЭ.
«Деловая форма, которая отныне требование, а не просьба. Три урока физкультуры, где час здоровья и спорта будет полноценным игровым уроком. Мы говорим и о школе как о зоне, свободной от мобильного телефона, об обновленных учебниках», — перечислила Наталья Литвинова.
Она обратила внимание: тема школы без мобильного телефона не нова. «Уже несколько лет (в школе № 11. — Прим. БЕЛТА) существовали в каждом классе органайзеры, куда мы складывали телефоны. Сегодня, пересекая порог школы, мы убираем телефоны. Что будет в это время без мобильных? На уроках продолжится качественное преподавание каждого предмета. А на переменах ребят ждут игры — шашки, шахматы. Закуплены шашечные столики, которые есть на каждом этаже. Будут проводиться флешмобы, посвященные праздникам, датам; выставки, экспозиции. Будут работать во время перемен психолог, социальный педагог. И, конечно, готовим разнообразные декадные предметные мероприятия», — рассказала директор.
Уже в прошлом учебном году в школе апробировали практику учебного процесса без мобильных телефонов. «И эта практика показала: перемены были развлекательные, полезные», — уточнила Наталья Литвинова.
«В целом мы четко понимаем: наша школа с 1 сентября станет еще более патриотичной, еще более технологичной. Мы прибавим в качестве образования. Мы немного приросли по численности детей. Школа укомплектована педагогическими кадрами, выполняем все социальные стандарты. И 1 сентября дружно начнем новый учебный год. Бесконечно соскучились по детям. Все процессы подготовки, которые проводились на протяжении трех месяцев, — для детей, ради детей. Для комфорта и удобства ребят, педагогов сделано очень много. Ждем наших учеников», — заключила руководитель учреждения образования. -0-