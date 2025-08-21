Директор школы Гомеля о новшествах с 1 сентября: они прогрессивны и полезны

Она обратила внимание: тема школы без мобильного телефона не нова. «Уже несколько лет (в школе № 11. — Прим. БЕЛТА) существовали в каждом классе органайзеры, куда мы складывали телефоны. Сегодня, пересекая порог школы, мы убираем телефоны. Что будет в это время без мобильных? На уроках продолжится качественное преподавание каждого предмета. А на переменах ребят ждут игры — шашки, шахматы. Закуплены шашечные столики, которые есть на каждом этаже. Будут проводиться флешмобы, посвященные праздникам, датам; выставки, экспозиции. Будут работать во время перемен психолог, социальный педагог. И, конечно, готовим разнообразные декадные предметные мероприятия», — рассказала директор.