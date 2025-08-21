Специалист раскрыл, на что похож укус паука-осы

В Москве и других регионах России все чаще можно встретить ядовитых пауков-ос. Несмотря на их яркий полосатый окрас и устрашающий вид, арахнолог Федор Мартыновченко уверяет, что для человека они практически безопасны. Об этом пишет NEWS.ru.
— Кусаются они, в общем-то, не больно. Да, они способны прокусить кожу, но укус будет менее болезненным, чем у той же осы. Конечно, может возникнуть аллергия, но это большая редкость. В 99,9% случаев никаких последствий от укуса не будет, — объяснил специалист.
По словам специалиста, пауки-осы, или агриопы Брюнниха, не нападают на людей первыми. Их агрессию можно спровоцировать лишь в том случае, если взять их в руки или разрушить паутину. Поэтому опасаться этих членистоногих горожанам не стоит.
Напомним, раньше такие пауки встречались в основном в степях на юге России. Однако из-за изменения климата они постепенно продвигаются севернее и теперь обитают и в средней полосе, в том числе в Москве.