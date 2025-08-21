Что такое эффект Даннингa-Крюгера

Эффект Даннинга-Крюгера — это психологический феномен (когнитивное искажение), при котором люди с низким уровнем знаний или умений в какой-то области уверены, что разбираются в ней очень хорошо.
Проще говоря, некомпетентный человек склонен сильно переоценивать свои способности и не осознаёт своих ошибок из-за недостатка квалификации. Одновременно компетентные, опытные специалисты, наоборот, часто скромно оценивают себя и даже сомневаются в своих силах. В результате менее знающие люди нередко имеют более высокое мнение о своих навыках, чем это характерно для действительно знающих людей. Такая ироничная ситуация возникает потому, что чтобы понять своё невежество, нужны как раз те знания, которыми неопытный человек не обладает.
Почему эффект Даннингa-Крюгера так называется?
Термин появился благодаря исследованиям социальных психологов Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера, которые в 1999 году описали этот эффект. В эксперименте они просили студентов пройти тесты (на чувство юмора, логику, грамматику), а затем оценить, насколько хорошо те справились. Выяснилось, что участники с худшими результатами считали себя успешнее среднего, сильно переоценив свои баллы, тогда как лучшие студенты, наоборот, занижали самооценку. Иными словами, самые некомпетентные были слишком уверены, а самые компетентные — излишне скромны.
Яркий пример эффекта Даннинга-Крюгера описан в реальной истории, которая произошла в США. В 1995 году мужчина ограбил два банка, даже не пытаясь скрыть лицо. Когда его быстро поймали и показали запись камеры, он был искренне удивлён: «Но на мне же был сок!» — воскликнул грабитель. Оказалось, он намазал лицо лимонным соком, решив, что это сделает его невидимым для видеокамер (по аналогии с «невидимыми чернилами» из сока лимона). Эта комичная история наглядно показывает, как недостаток базовых знаний привёл человека к чрезмерной уверенности в своей идиотской идее — классическое проявление эффекта Даннингa-Крюгера. В повседневной жизни тоже можно встретить подобное: например, человек прочитал пару статей в интернете и начинает считать себя экспертом — берётся лечить болезни «не хуже врача» или спорить по правовым вопросам «не хуже юриста», не понимая глубины своей некомпетентности.
Эффект Даннинга-Крюгера получил широкую известность и часто упоминается в популярной психологии. Хотя вокруг точности этого эффекта ведутся дискуссии среди учёных, в целом он хорошо иллюстрирует распространённую проблему: люди, которые мало знают, порой слишком уверены в себе, а настоящие эксперты — более осторожны в оценках. Осознание этого эффекта полезно каждому: оно напоминает, что стоит критичнее относиться к собственной уверенности и продолжать учиться, чтобы избежать ловушки излишне самоуверенного невежества.
