Что такое эффект Даннингa-Крюгера

Яркий пример эффекта Даннинга-Крюгера описан в реальной истории, которая произошла в США. В 1995 году мужчина ограбил два банка, даже не пытаясь скрыть лицо. Когда его быстро поймали и показали запись камеры, он был искренне удивлён: «Но на мне же был сок!» — воскликнул грабитель. Оказалось, он намазал лицо лимонным соком, решив, что это сделает его невидимым для видеокамер (по аналогии с «невидимыми чернилами» из сока лимона). Эта комичная история наглядно показывает, как недостаток базовых знаний привёл человека к чрезмерной уверенности в своей идиотской идее — классическое проявление эффекта Даннингa-Крюгера. В повседневной жизни тоже можно встретить подобное: например, человек прочитал пару статей в интернете и начинает считать себя экспертом — берётся лечить болезни «не хуже врача» или спорить по правовым вопросам «не хуже юриста», не понимая глубины своей некомпетентности.