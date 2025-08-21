В городе Шумиха в Курганской области отремонтируют этаж поликлиники

Капитальный ремонт второго этажа поликлиники продолжается в Межрайонной больнице № 7 города Шумиха Курганской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Там расположены женская консультация и стоматологическое отделение. В ходе ремонта специалисты полностью заменят напольное покрытие, демонтируют старые, возведут новые перегородки, обновят электропроводку и уложат плитку. Напомним, ранее в округе уже отремонтировали несколько фельдшерско-акушерских пунктов и установили новое оборудование, включая компьютерный томограф и маммограф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.