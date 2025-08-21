НСПД будет единой платформой для госуслуг в сфере недвижимости — так считают в Росреестре Башкирии

Мирзаянов также сообщил, что с 2026 года НСПД станет основой для проведения единого цикла кадастровой оценки земельных участков по всей стране, включая Башкирию. По его словам, в текущем году разработчики работают над преобразованием платформы из информационного инструмента в рабочую среду для оказания электронных госуслуг в сфере земли и недвижимости.