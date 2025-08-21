НСПД будет единой платформой для госуслуг в сфере недвижимости — так считают в Росреестре Башкирии

В Росреестре Башкирии прошла пресс-конференция, посвященная развитию ФГИС «Единая цифровая платформа “Национальная система пространственных данных”. Заместитель руководителя ведомства Марат Мирзаянов рассказал о ключевых возможностях системы и ее роли в цифровизации государственных и муниципальных услуг.
Как сообщил чиновник, с минувшего января вступил в силу федеральный закон, предусматривающий обязательное использование НСПД органами публичной власти при оказании 122 услуг в сфере недвижимости, включая 64 федеральных и 58 региональных. Он отметил, что система позволит сократить сроки оказания услуг, минимизировать ошибки и упростить взаимодействие с госорганами.
В ходе демонстрации возможностей платформы журналистам показали, как работают цифровые сервисы НСПД. В частности, сервис «Земля просто» позволяет гражданам самостоятельно формировать схемы расположения земельных участков без привлечения кадастровых инженеров. Аналогичным образом работает сервис «Индивидуальное жилищное строительство», помогающий разрабатывать схемы расположения жилых домов с соблюдением нормативных отступов.
Мирзаянов также сообщил, что с 2026 года НСПД станет основой для проведения единого цикла кадастровой оценки земельных участков по всей стране, включая Башкирию. По его словам, в текущем году разработчики работают над преобразованием платформы из информационного инструмента в рабочую среду для оказания электронных госуслуг в сфере земли и недвижимости.
Платформа уже доступна для всех жителей республики и может использоваться как гражданами для личных целей, так и профессиональными участниками рынка недвижимости. В настоящее время в системе реализовано 20 цифровых сервисов, включая интеграцию с Публичной кадастровой картой.
