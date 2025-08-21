В Ростове-на-Дону простились с легендарным пожарным Александром Лавриненко

В первой пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону состоялась торжественно-траурная церемония прощания с ветераном пожарной охраны Александром Лавриненко, ушедшим из жизни на 80-м году. Профессиональный путь этого выдающегося человека стал образцом служения людям и пожарному делу. Об этом сообщили в донском МЧС.
Александр Иванович, родившийся в победном 1945 году, посвятил пожарной охране более четверти века — с 1969 по 1994 год. Выпускник Ивановского пожарно-технического училища МВД СССР и Московской высшей пожарно-технической школы, он прошел все ступени карьерной лестницы: от рядового пожарного, рисковавшего жизнью в огне, до начальника отдела УГПС ГУВД Ростовской области, где отвечал за стратегию противопожарной безопасности всего региона.
За годы службы Лавриненко был удостоен государственными и ведомственными наградами.
