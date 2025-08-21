Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону простились с легендарным пожарным Александром Лавриненко

В Ростове ушел из жизни ветеран пожарной охраны.

Источник: Комсомольская правда

В первой пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону состоялась торжественно-траурная церемония прощания с ветераном пожарной охраны Александром Лавриненко, ушедшим из жизни на 80-м году. Профессиональный путь этого выдающегося человека стал образцом служения людям и пожарному делу. Об этом сообщили в донском МЧС.

Александр Иванович, родившийся в победном 1945 году, посвятил пожарной охране более четверти века — с 1969 по 1994 год. Выпускник Ивановского пожарно-технического училища МВД СССР и Московской высшей пожарно-технической школы, он прошел все ступени карьерной лестницы: от рядового пожарного, рисковавшего жизнью в огне, до начальника отдела УГПС ГУВД Ростовской области, где отвечал за стратегию противопожарной безопасности всего региона.

За годы службы Лавриненко был удостоен государственными и ведомственными наградами.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Звуки оркестра, море гвоздик и ордена Мужества посмертно: В Ростове простились с саперами, погибшими после атаки БПЛА в Сальске.

В Ростове погибших при атаке БПЛА в Сальске посмертно наградили орденами Мужества (подробнее).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше