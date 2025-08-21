Три брака и три избитых женщины: известному актеру Марату Башарову — 51

Актер признавался, что реальность, с которой он столкнулся в Сирии, оказалась гораздо страшнее любых ожиданий: «Эти несчастные дети, у которых нет вообще ничего, кроме болезней, с которыми они вместе живут, кроме голода, нищеты, разрухи». Несмотря на тяжелейшие условия, Башаров отметил неистребимую надежду в глазах матерей: «У женщины на руках ребенок, который весь в болячках. Весь в болезнях. И кажется, что уже ничего ему не поможет. Но я вижу в глазах этой матери, этой женщины, что надежда есть, надежда умирает последней». Для помощи подопечным и другим детям актер направил средства со своего спектакля «Разговор с душой».