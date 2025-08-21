Три брака и три избитых женщины: известному актеру Марату Башарову — 51

В 2012 году Башаров стал заслуженным артистом Татарстана.
В четверг, 22 августа 2025 года, актеру театра и кино, телеведущему Марату Башарову исполняется 51 год. Его жизненный путь — от московского парня из простой семьи до заслуженного артиста Татарстана и одного из самых скандально известных медийных персонажей — полон ярких ролей, громких связей и неоднозначных поступков. Подробнее — в материале URA.RU.
Ранние годы Марата Башарова.
Марат Алимжанович Башаров (настоящая фамилия при рождении — Юнисов) родился 22 августа 1974 года в Москве. Его детство прошло в семье, далекой от искусства: мать работала поваром, отчим — сантехником. Биологического отца актер не видел вплоть до 2020 года. Старший брат, ставший театральным критиком, сыграл ключевую роль в судьбе Марата, приведя его в театр.
После школы в 1990 году Башаров поступил на юридический факультет МГУ, но проучился там менее года. В 1992 году он кардинально изменил свою жизнь, поступив в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, которое окончил в 1996 году.
Карьера Башарова: от «Современника» до «Битвы экстрасенсов».
За свою карьеру Марат Башаров снялся более чем в ста фильмах и сериалах. Его фильмография охватывает три десятилетия и демонстрирует впечатляющий творческий диапазон — от эпизодических ролей до главных персонажей в крупнобюджетных проектах.
Свой путь в кино Башаров начал с эпизодической, но знаковой роли танкиста в оскароносной драме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (1994). Однако настоящий прорыв случился в 1998 году с выходом другой работы Михалкова — «Сибирский цирюльник», где актер блестяще сыграл юнкера Полневского.
Конец 90-х и начало 2000-х стали для Башарова периодом активного поиска своего амплуа. Он появился в социальной драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1999) в роли студента-насильника Игоря Зворыгина, затем сыграл Мишку Крапивина в искрометной «Свадьбе» (2000) Павла Лунгина. Критики также отметили его работу в военной драме «Граница. Таежный роман» (2000), где он воплотил на экране образ лейтенанта Ивана Столбова.
Первое десятилетие 2000-х стало временем настоящей популярности. Башаров снялся в таких громких проектах, как «Олигарх» (2002), «Ледниковый период» (2002), «Дикари» (2006) и «Турецкий гамбит» (2005). Одной из самых ярких и неоднозначных работ этого периода стала роль «Карася» в черной комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» (2006).
Актер также пробовал себя в историческом кино, сыграв Николая I в «Сатисфакции» (2005) и молодого Леонида Утесова в биографическом фильме «Утесов. Песня длиною в жизнь» (2006). Заметными стали его роли в популярных комедиях «День выборов» (2007) и «1612» (2007).
В 2010-х годах Башаров все чаще стал выбирать сложные, драматичные роли. Он сыграл Юрия Самохвалова в современной адаптации «Служебного романа» (2011), Александра Керенского в исторической ленте «Доброе имя» (2014) и барона фон Ливена в военной драме «Герой» (2016). Одной из самых известных работ этого периода стала роль Геннадия Терещенко в спортивной драме «Движение вверх» (2017), посвященной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-1972.
В 2020-х актер продолжил активно сниматься. Он сыграл полковника Кораблева в детективе «Гадалка 2» (2020), главаря банды «Юзу» в криминальной драме «МУР-МУР» (2021) и полковника РККА в военной ленте «Катюша» (2022).
Новые проекты с его участием, главный из которых — долгожданная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышел в 2024 году. В ней Башаров исполнил роль директора театра Варьете Степана Лиходеева.
Параллельно с кинокарьерой Марат Башаров добился значительных успехов на телевидении. Он стал победителем первого сезона шоу «Звезды на льду» (2006) в паре с фигуристкой Татьяной Навкой. Впоследствии он вел такие популярные проекты, как «Ледниковый период» (в паре с Ириной Слуцкой и Анастасией Заворотнюк) и «Битва экстрасенсов» на ТНТ, где сменил на посту ведущего Михаила Пореченкова.
Марат Башаров и скандалы, личная жизнь, обвинения в домашнем насилии.
Личная жизнь Башарова всегда находилась в центре внимания СМИ и сопровождалась скандалами, и, несмотря на внешний лоск и успешную карьеру, оказалась омрачена чередой громких скандалов и шокирующих обвинений в домашнем насилии. Его первой женой стала Елизавета (Лейла) Круцко, ради которой актер принял ислам. В этом браке в 2004 году родилась дочь Амели. В 2009 году пара рассталась из-за романа Башарова с фигуристкой Татьяной Навкой.
Второй брак Башарова с актрисой Екатериной Архаровой, заключенный в мае 2014 года, продлился недолго и закончился травмами и больницей. Уже в октябре того же года Архарова оказалась в медицинском учреждении с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. В программе «Пусть говорят» на Первом канале она напрямую заявила, что причиной ее травм стали побои со стороны мужа.
В интервью Андрею Малахову актриса подробно описала ночь кошмара: «Со стеклянными глазами он налетел на меня и избил. Я была вся в крови, — призналась жена Башарова. — Он смотрел на меня с усмешкой: “Ну, что получила, мать?” И вышвырнул меня из дома. После этого я сняла обручальное кольцо. Могу сказать, что в ту ночь он был пьян».
Архарова пыталась понять причину такой ярости: «Я до сих пор не понимаю, почему муж поднял на меня руку. Зная, что у него завтра съемки, я попросила Марата подняться в спальню. В ответ муж начал оскорблять меня и моих родителей. Я наткнулась на такую агрессию! Он бил по голове, по лицу. Чтобы увернуться от него, я разбила пепельницей дверь».
Результатом стал перелом носа и сотрясение мозга. Но самым болезненным стало равнодушие мужа после случившегося: «Прошло уже достаточно времени, но муж мне так и не позвонил. Прислал только сообщение: “Кать, когда будем подавать на развод?”.
Третий брак актера с поклонницей Елизаветой Шевырковой, от которой в 2016 году родился сын Марсель, повторил печальный сценарий. В декабре 2018 года брат Шевырковой публично заявил, что Башаров избил его сестру и сломал ей нос. Сама Елизавета позже описала один из эпизодов насилия, произошедший во время ее беременности в Германии.
«У Марата был гастрольный тур по Германии, и он пригласил меня с Амели к себе. После каждого спектакля следует застолье. Мы с Амели пошли в номер, Марат вернулся только к пяти утра, сильно подвыпивший, и тут на меня начинается психологическое давление. Он говорил: “Я тебя не люблю. Ты забеременела, а я теперь мучаюсь с тобой. И, вообще, я люблю другую”», — рассказывала Шевыркова.
«Я взяла стакан воды и облила его. Это была, наверное, моя роковая ошибка в тот момент, потому что я увидела не Марата, а какой-то ужас перед собой. Он начал меня душить. Мне помогло то, что кровать разделилась, так как была не цельная, и я проскользнула и убежала в другую комнату».
Несмотря на это, она, будучи беременной, надеялась сохранить семью: «Он потом просил прощения и говорил: “Лиза, такого больше никогда не повторится”. А я носила под сердцем ребенка, хотела семью. Когда ты любишь, то веришь…» поделилась женщина в интервью для Woman.ru.
Шокирующим итогом этой череды скандалов стало собственное признание Башарова. В 2020 году в программе «Секрет на миллион» на вопрос, бил ли он своих жен, актер цинично и без тени раскаяния ответил: «Конечно, бил». А на уточняющий вопрос «Зачем?» парировал: «Зачем это отрицать, зачем врать». Эти слова стали приговором его репутации в глазах многих.
Поездка Марата Башарова в Сирию.
Башаров приехал в лагерь сирийских беженцев, чтобы увидеть, как живут пострадавшие от войны людиФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Помимо актерской и телевизионной деятельности, Марат Башаров занимается благотворительностью. В 2018 году он стал официальным опекуном двух детей из Сирии — пятилетнего Ахмада и семилетней Асмы.
Актер признавался, что реальность, с которой он столкнулся в Сирии, оказалась гораздо страшнее любых ожиданий: «Эти несчастные дети, у которых нет вообще ничего, кроме болезней, с которыми они вместе живут, кроме голода, нищеты, разрухи». Несмотря на тяжелейшие условия, Башаров отметил неистребимую надежду в глазах матерей: «У женщины на руках ребенок, который весь в болячках. Весь в болезнях. И кажется, что уже ничего ему не поможет. Но я вижу в глазах этой матери, этой женщины, что надежда есть, надежда умирает последней». Для помощи подопечным и другим детям актер направил средства со своего спектакля «Разговор с душой».
Награды и признание Башарова.
Несмотря на скандальную репутацию, творческие заслуги Башарова были отмечены рядом наград:
Государственная премия Российской Федерации в области киноискусства (2002)Заслуженный артист Республики Татарстан (2012)Премия «Звезда театрала» в номинации «Звездный дождь» (2010).
Где сейчас Марат Башаров.
Сейчас артист продолжает творческую деятельность. Башаров играет в таких спектаклях, как «Нежданно-негаданно», «Любовь в квадрате», «Огни большого города» и др. Кроме того, ожидается 25-й сезон «Битвы Экстрасенсов», где Марат Баширов вновь выступит в качестве ведущего.
Фильмография Марата Башарова:
1994.
Утомленные солнцем — танкист.
1998.
Сибирский цирюльник — Полневский, юнкер.
1999.
Ворошиловский стрелок — Игорь Зворыгин, студент.
2000.
Свадьба — Мишка КрапивинЧерная комната — Женя (новелла «Гипноз»)Тихие омуты — гаишникИдеальная пара — АндрейГраница. Таёжный роман — лейтенант Иван Столбов.
2001.
Кобра — Кирилл Гриднев.
2002.
Ледниковый период — Саша Каплевич, оперОлигарх — КошкинШукшинские рассказы — Гена Пройдисвет (новелла «Гена Пройдисвет»).
2003.
Спас под березами — хулиган на мотоцикле.
2004.
Моя большая армянская свадьба — Женя72 метра — капитан-лейтенант Петр ОрловХолостяки — Гоша КюрдзидисГибель империи — ШтольцРодственный обмен — ЖеняСлова и музыка — молодой рок-певец Женя Кронин.
2005.
Сатисфакция — Николай IНебесная жизнь — ЛесковОхота на изюбря — Дмитрий Неклясов, заместитель ИзвольскогоТурецкий гамбит — офицер Митя Гриднев.
2006.
Утесов. Песня длиною в жизнь — Леонид Утёсов в молодостиДикари — Мистер (директор крупной корпорации) Изображая жертву — «Карась’Сделка — ИванСнежная королева — АндрейТанкер “Танго” — Дмитрий ТризнякГлавный калибр — СергейПервый дома — Сан Саньи Белый (“Доцент”) / Василий Алибабаевич.
2007.
Консервы — Игорь Давыдов1612 — Иван Никитич, воевода города НаволокаДень выборов — один из квартета «Стоматологи’На пути к сердцу — Герман, кардиохирургКонтракт на любовь — Илья РакитинЛенинград — Юра Краско.
2008.
Господа офицеры: Спасти императора — подпоручик ЛюбавинНа краю стою — подполковник ВласовНовая Земля — Толя-слесарьОтдамся в хорошие руки — Эдик БауровСтаршая жена — продавец овецЛовец ветра — отец Руслана.
2009.
Пассажирка — Иван Чижиков, матросЮленька — Андрей Белов, учитель античной литературыДеревенская комедия — Костя ПышкинИстория летчика — Сергей Филатов.
2010.
Назад в СССР — Антон Владимирович РодимовВ стиле Jazz — актерЗайцев, жги! — Дмитрий АфоничевИстория шоуменаИндус — Антон Пономарев.
2011.
Самоубийцы — энтузиаст-воздухоплавательСлужебный роман. Наше время — Юрий Григорьевич СамохваловНа крючке! — другой ВласовИзмена — Сергей РоманенкоКрасавчик — Сергей Курлянский.
2012.
Отстегните ремни — Максим АгановРжевский против Наполеона — БагратионАнна Герман. — Валентин Лавришин.
2013.
Тайна белого ангела — Евгений Новиков / ЕваДумай как женщина — Андрей ИгорьПока еще жива — ПавловскийВторое дыхание — Антон ДобряковНовогодний рейс — Соколов, отец Коли.
2014.
Доброе имя — Александр КеренскийФотограф / Fotograf.
2015.
Батальоны.
2016.
Герой — барон Иван Карлович фон ЛивенПьяная фирма — майор Егор Гнилорыбов.
2017.
Движение вверх — Геннадий ТерещенкоМулла — Артур.
2018.
Новый муж — Владимир Волин.
2019.
Я подарю тебе победу — Алексей Суслищев.
2020.
Гадалка 2 — полковник Кораблёв.
2021.
Красные пророчества — Кирилл СветловМУР-МУР — «Юза» (Иосиф Яковенко), главарь бандыТайна Лилит — Эдуард Андреевич, ведущий телешоу «Битва магов».
2022.
Катюша — Степан Сергеевич Мухин, полковник РККАПианистка — Роберт Шилов.
2023.
Баба Яга спасает мир — режиссер.
2024.
Мастер и Маргарита — Степан Богданович Лиходеев, директор театра.