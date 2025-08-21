Ричмонд
Раскрыта личность задержанного по делу о подрыве «Северных потоков»: вот на кого работал украинец

WSJ: задержанный по делу о подрыве «Северных потоков» украинец служил в СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный в Италии по подозрению в причастности к диверсии на «Северных потоках» украинец является отставным капитаном ВСУ и ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

«Отставной капитан ВСУ, ранее служил в элитном подразделении, защищавшем Киев в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО», — говорится в материале издания.

Согласно источнику, украинец был нанят вместе с другими военнослужащими в мае 2022 для участия в диверсии на «Северных потоках» в сентябре того же года.

Ранее KP.RU сообщал, что правоохранительные органы Италии задержали мужчину, подозреваемого в причастности к инциденту на «Северных потоках». Он оказался гражданином Украины, находящимся в розыске по общеевропейскому ордеру на арест. В момент задержания украинец находился с семьей в отпуске.

