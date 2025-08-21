Ричмонд
Любовник Дибровой раскрыл, как прошел ее развод

Любовник Полины Дибровой Роман Товстик раскрыл, как прошел ее развод, и сравнил это с собственным разводом.

Любовник Полины Дибровой Роман Товстик раскрыл, как прошел ее развод, и сравнил это с собственным разводом. По его словам, у Полины всё, в отличие от него, прошло культурно.

«Полина смогла официально и цивилизованно решить вопрос развода благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению», — написал он в соцсетях.

Он добавил, что в это же время его экс-возлюбленная Елена решила «превратить всё в фарс».

«Ситуация с Еленой и ее “защитниками”, к сожалению, превращается в фарс с публичными “дрязгами”, что только усугубляет конфликт и усложняет поиск компромисса», — пожаловался Товстик.

Ранее СМИ писали, что Елена скинула его с лестницы, когда он приехал домой за вещами. В то же время Полина в своем блоге поблагодарила экс-возлюбленного Дмитрия Диброва за все, что между ними было, и попросила подписчиков не писать в его адрес гадости. Она подчеркнула, что очень уважает бывшего мужа.

