В Томске отреставрируют историческое здание и передадут его молодежи

Историческое здание на улице Розы Люксембург в Томске отреставрируют и подготовят для размещения Дома молодежи. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Здание 1877 года постройки, где до революции располагалось Алексеевское реальное училище, полностью реконструируют. Специалисты уже выполнили работы по замене кровли, коммуникаций и частичной отделке помещений. Завершить ремонт планируется до конца года.
«Дома молодежи в нашем Томске не было никогда. Даже во времена комсомольского движения ребята собирались в разных локациях — как правило, университетских. А сегодня мы создаем в центре города пространство, где ребята смогут учиться, обмениваться идеями, объединяться для реализации различных проектов, заниматься творчеством», — рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.