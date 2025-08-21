В Томске отреставрируют историческое здание и передадут его молодежи

«Дома молодежи в нашем Томске не было никогда. Даже во времена комсомольского движения ребята собирались в разных локациях — как правило, университетских. А сегодня мы создаем в центре города пространство, где ребята смогут учиться, обмениваться идеями, объединяться для реализации различных проектов, заниматься творчеством», — рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур.