Покорила Канны и увела Бондарчука из семьи: жизнь и любовь звездной Ирины Скобцевой

Но на пути к совместному будущему влюбленным пришлось пройти через серьезные испытания. В те годы Сергей Федорович был женат на актрисе Инне Макаровой, и в советское время развод воспринимался как пятно на репутации. Четыре года Скобцева ждала, пока Бондарчук решится разорвать брак. По словам Макаровой, он вовсе не хотел уходить из семьи, а на решение давили Скобцева и ее мать. Но в итоге в 1959 году Сергей и Ирина поженились, несмотря на осуждение коллег.