Провалившая гендерный тест Иман Хелиф опровергла слухи об уходе из бокса

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф, в социальных сетях заявила, что информация о приостановке ее спортивной деятельности не соответствует действительности.
«Сообщения о моем уходе из бокса неправдивы и основаны лишь на словах человека, который, как я считаю, предал доверие и родину. Эти слухи распространяются исключительно для того, чтобы помешать моей карьере. Я всегда останусь преданной спорту и своей стране», — написала Хелиф.
20 августа бывший менеджер спортсменки Нассера Йесфаха сообщил, что она якобы приняла решение завершить карьеру.
В 2023 году Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии. Аналогичные проблемы возникли и у представительницы Тайваня Линь Юйтин.
Несмотря на это, Международный олимпийский комитет разрешил обеим спортсменкам участвовать в Олимпийских играх — 2024. Хелиф завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.