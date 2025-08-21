«Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

Радиостанция УВБ-76 повторила еще одно сообщение, которое звучало перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Сегодня в 16:06 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» передала загадочное слово «нутобуеф». В 17:17 за ним была озвучена еще одна шифровка, на этот раз со словом «микротрон».
Слово «микротрон» уже звучало в эфире УВБ-76 20 января 2022 года. В другом сообщении, озвученном в тот день, присутствовало слово «нутобьеф», только одной буквой отличающееся от слова «нутобуеф».
Прошлая передача УВБ-76, выпущенная семь дней назад, повторила сообщения со словами «марель» и «стокотон», впервые названные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанцияопять транслирует старые шифровки, не озвучивается.