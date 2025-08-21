Нейробиологи нашли причину быстрого старения мозга

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили белок, который виноват в быстром старении мозга. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Aging.
Исследователи сравнивали во время эксперимента на мышах, как меняется работа генов и уровень белка в гиппокампе у старых и молодых животных, и отличился только белок FTL1: его оказалось больше именно у старых мышей, у кого снижены когнитивные способности.
Эти результаты заинтересовали ученых, и те стали повышать указанный белок у молодых мышей. В итоге их поведение сильно приблизилось к состоянию пожилых мышей. При попытке снижения уровня белка FTL1 у старых животных память стала лучше. Таким образом, выяснилось, что данный белок замедляет клеточный метаболизм в гиппокампе, но при воздействии соединением, стимулирующим метаболизм, эти эффекты уходят.