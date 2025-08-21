Ричмонд
Капремонт эскалаторов начинается на станции метро «Площадь Якуба Коласа» в Минске

Капремонт эскалаторов начинается на станции метро «Площадь Якуба Коласа».

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен сообщил, что 21 августа с 20.00 начинается поэтапный плановый капитальный ремонт эскалаторов 1, 2, 3 на станции метро «Площадь Якуба Коласа».

Уточняется, что он продлится до 31 декабря 2025 года. Отмечается, что ремонт будут делать последовательно на одном из эскалаторов. А соседние будут работать в штатном режиме на спуск и на подъем соответственно. В метрополитене подчеркнули, что пассажиры не почувствуют неудобств.

Ранее мы писали, что три центра экстренной медпомощи появятся в Минске, чтобы разгрузить Больницу скорой помощи.

Также узнайте, что эпидемиолог сказала об изъятии из продажи 5000 школьных товаров в Беларуси.

Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.