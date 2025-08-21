Ричмонд
На портале «Госуслуги» Нижегородской области начал работать ИИ-помощник

Сервис позволяет пользователям оперативно получать консультации.

Источник: Национальные проекты России

Тестовую версию ИИ-ассистента на базе нейросети GigaChat запустили на региональном портале «Госуслуги» Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сервис помогает пользователям получать консультации и подбирать нужные государственные услуги. Искусственный интеллект обрабатывает запросы, сформулированные простым языком, например, «Как получить жилье по социальному найму». В сложных случаях к диалогу подключается живой оператор.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.