Челябинские ученые создали стенд для испытания топлива

Специалисты Передовой инженерной школы «Сердце Урала» Южно-Уральского государственного университета разработали первый в России испытательный комплекс для тестирования топлива и присадок на базе двигателя Mercedes M102. Это достижение соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Установка позволяет моделировать экстремальные условия работы двигателя — за 60 часов испытаний имитируется износ, эквивалентный пробегу в 10 тыс. км. Разработка адаптирована под необходимые дорожные условия и международные стандарты. Это позволит тестировать отечественное топливо без отправки образцов за рубеж. Особенностью комплекса стала полностью автоматизированная система управления, созданная челябинскими инженерами. В перспективе ученые планируют создать аналогичный стенд для теста дизельных двигателей.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.