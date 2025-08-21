У звезды «Очень странных дел» появился ребенок

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», сообщила о пополнении в их семье с сыном Джона Бонджови Джейком. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).