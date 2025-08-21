В РФ нет желающих на должность председателя Верховного суда

Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи отменила экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как никто не подал заявку. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно сообщению, дополнительное заседание комиссии, запланированное на 21 августа 2025 года для проведения квалификационного экзамена на вакантную должность председателя Верховного суда отменено.
Законодательство о статусе судей закрепляет право соискателей на сдачу квалификационного экзамена при условии соответствия установленным критериям. Для кандидатов на должность судьи Верховного суда ключевыми требованиями являются достижение 35-летнего возраста, наличие юридического стажа не менее 10 лет и наличие высшего юридического образования. Действующие судьи, судьи в отставке (не более трех лет), а также кандидаты и доктора юридических наук, удостоенные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», вправе подать заявление без прохождения квалификационного экзамена.
Напомним, что в конце июля Высшая квалификационная коллегия судей официально объявила о начале приема заявок на замещение вакантной должности председателя Верховного суда, установив крайний срок подачи документов — 25 августа.
28 июля Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приняла решение о прекращении полномочий председателя Верховного суда России Ирины Подносовой в связи с ее смертью.