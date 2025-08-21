В РФ нет желающих на должность председателя Верховного суда

Законодательство о статусе судей закрепляет право соискателей на сдачу квалификационного экзамена при условии соответствия установленным критериям. Для кандидатов на должность судьи Верховного суда ключевыми требованиями являются достижение 35-летнего возраста, наличие юридического стажа не менее 10 лет и наличие высшего юридического образования. Действующие судьи, судьи в отставке (не более трех лет), а также кандидаты и доктора юридических наук, удостоенные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», вправе подать заявление без прохождения квалификационного экзамена.