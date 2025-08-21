«Я не скрываю»: Киркоров откровенно рассказал о серьезной болезни

Новость о том, что у Филиппа Киркорова диагностировали серьезную болезнь, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Сообщается, что у Киркорова — сахарный диабет, из-за чего Филипп испытывает сильную слабость и постоянную жажду. Болтают, что из-за болезни поп-король отменил в этом году все сольные концерты. Сам Филипп впервые прокомментировал новость.
— Я не скрываю свою болезнь, — заявил Филипп за кулисами «Новой волны». — Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Все остальное — сильно преувеличено. Распуская эти слухи, они сами раскручивают мою популярность, говоря, что у меня тяжелая болезнь, но при этом я готовлюсь к сольным концертам.
Филипп заявил, что выполняет все предписания медиков, поэтому чувствует себя неплохо.
—Сегодняшняя медицина настоль высока, что у меня нет больших проблем. Сегодня в моей жизни —.
Много спорта и правильное питание.
— Все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильно питания, — подытожил Филипп.