Вышедшая замуж за бойца СВО мигрантка потребовала девять миллионов «гробовых»

Мигрантка оформила фиктивный брак с российским бойцом СВО на Украине в Красноярске, а когда мужчина погиб, потребовала девять миллионов «гробовых» и поплатилась. Ее будут судить за махинации с выплатами. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В ведомстве рассказали, что замуж за россиянина иностранка вышла, чтобы получить разрешение на временное проживание в России. У пары не было отношений.
Россиянин вскоре заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Его супруга успела родить ребенка от другого мужчины.
Военный был смертельно ранен в ходе выполнения боевого задания. Женщина, узнав об этом, обратилась с заявлением на получение выплат в размере более девяти миллионов рублей.
В отношении мигрантки завели уголовное дело о покушении на мошенничество при получении социальных выплат, а брак аннулировали. Как единственный законный представитель военнослужащего все деньги получила его мать.
Ранее «МК» писал, что одним из самых жестоких и коварных видов мошенничества наших дней стал обман семей погибших участников СВО. Чтобы выманить похоронные деньги, аферисты предлагают безутешным вдовам фиктивные юридические услуги, представляются внебрачными детьми или новыми законными женами.
