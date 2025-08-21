Вышедшая замуж за бойца СВО мигрантка потребовала девять миллионов «гробовых»

Мигрантка оформила фиктивный брак с российским бойцом СВО на Украине в Красноярске, а когда мужчина погиб, потребовала девять миллионов «гробовых» и поплатилась. Ее будут судить за махинации с выплатами. Об этом сообщили в прокуратуре региона.