В Калужской области прошла акция «БумБатл»

Участники собрали около тонны макулатуры.

Сотрудники администрации губернатора и правительства Калужской области присоединились к всероссийской акции «БумБатл». Это соответствует достижению целей и задач национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении информационной политики администрации региона.

В экомарафоне также участвовали семьи сотрудников и работники Центра обеспечения «Ока». Калужские энтузиасты в целом собрали и отправили на переработку около тонны макулатуры. Напомним, в летнем этапе акции участвуют более 421 тыс. человек по всей стране, общими усилиями собравшие свыше 1026 тонн вторсырья.

Нацпроект «Экологическое благополучие».

заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.