Школьники из Красноярского края победили в конкурсе «Большая перемена»

Четыре ученицы из Железногорска, Сосновоборска и Енисейского округа стали лауреатами I степени Всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
В целом 12 представителей региона заняли призовые места в финале, который проходил в международном детском центре «Артек».
Конкурс включает 12 направлений, охватывающих широкий спектр интересов: от науки и технологий до искусства и творчества. В отличие от стандартных предметных олимпиад, «Большая перемена» оценивает не только академические знания, но и важные навыки для современного мира. Среди них — умение эффективно работать в команде, находить креативные решения в сложных ситуациях, развивать творческое мышление и проявлять организаторские способности.
По итогам конкурса юные представительницы Красноярского края Софья Коломникова, Валерия Пашкевич, Валерия Журавская и Анастасия Стрижнева отправятся на специальном поезде в «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока с остановками в молодежных столицах России.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.