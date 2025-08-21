Школьники из Красноярского края победили в конкурсе «Большая перемена»

Конкурс включает 12 направлений, охватывающих широкий спектр интересов: от науки и технологий до искусства и творчества. В отличие от стандартных предметных олимпиад, «Большая перемена» оценивает не только академические знания, но и важные навыки для современного мира. Среди них — умение эффективно работать в команде, находить креативные решения в сложных ситуациях, развивать творческое мышление и проявлять организаторские способности.