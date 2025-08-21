Ричмонд
Пол Маккартни объявил о выпуске нового сборника The Beatles

Сборник Anthology 4 продолжит серию, начатую в 1995—1996 годах.

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2025 года поклонников The Beatles ждет релиз нового сборника Anthology 4, а также обновленная версия документального сериала о культовой британской группе. Об этом объявил музыкант Пол Маккартни через свою официальную страницу в социальных сетях.

Как уточняется в пресс-релизе, проект объединит музыкальный альбом, книгу и сериал, которые появятся на стриминговых платформах. По информации Sky News, в сборник войдут 13 треков, среди которых демо-записи, студийные версии и ранее неизданные композиции.

Anthology 4 станет продолжением знаменитой серии, начатой в 1995—1996 годах, когда были выпущены первые три части. Кроме того, обновленный сериал «Антология The Beatles», впервые показанный в 1995 году, пополнится уникальными кадрами: в него войдут ранее не публиковавшиеся моменты, запечатлевшие участников группы в неформальной атмосфере.

Известно, что официальным же годом образования The Beatles считается 1960-й. За десять лет существования «Битлз» выпустили 13 официальных студийных альбомов и записали 211 песен.