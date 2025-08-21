Пол Маккартни объявил о выпуске нового сборника The Beatles

Anthology 4 станет продолжением знаменитой серии, начатой в 1995—1996 годах, когда были выпущены первые три части. Кроме того, обновленный сериал «Антология The Beatles», впервые показанный в 1995 году, пополнится уникальными кадрами: в него войдут ранее не публиковавшиеся моменты, запечатлевшие участников группы в неформальной атмосфере.