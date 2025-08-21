Ричмонд
«Наел 10 килограммов»: Киркоров взвесился на красной дорожке «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров откровенно признался в наборе веса на красной дорожке международного конкурса «Новая волна», который стартовал сегодня в Казани. Поп-король не только рассказал о прибавке в 10 килограммов, но и решился публично взвеситься, сообщает корреспондент URA.RU.

Филипп Киркоров на красной дорожке «Новой волны» 2025.

«Наел килограммов, наел. Надо скидывать срочно. А тут в Казань приехал, сразу угостили. И чак-чак, и все сладости, и все так вкусно. Невозможно себе отказать в этом», — рассказал артист, общаясь с журналистами.

«На соточку поправился, на 10 килограмм,» — признался Киркоров. Чтобы развеять сомнения, певец тут же встал на весы прямо на красной дорожке. Результат не обманул — 97,85 килограмма вместе с костюмом. «Было 90», — прокомментировал Киркоров, явно не обрадованный такой прибавкой.

Международный конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани с 21 по 26 августа на специально построенной площадке New Wave Hall. В фестивале участвуют более 30 звезд российской эстрады, включая Ларису Долину, Григория Лепса и Диму Билана.