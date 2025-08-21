Ребенок долго адаптируется к школе? Эксперт дала совет, что делать

Заведующая рассказала, как могут вести себя такие дети, и дала практические рекомендации по взаимодействию родителей с ними. «Когда мы говорим о сохранении здоровья, мы говорим про профилактику травматизма. Порой дети приходят в школу, возникают конфликты — их не избежать. Иногда это может быть просто неадаптируемый ребенок, которому нужно больше времени, чтобы научиться элементарным правилам и навыкам взаимодействия с учителем, педагогом и одноклассниками. Детей нужно учить, разговаривать с ними дома, когда ребенок приходит домой — обнять его, сказать пару хороших слов, а не сразу спрашивать про оценки. Первые три минуты после встречи самые важные. Давайте налаживать диалог с детьми», — призвала она.