Ребенок долго адаптируется к школе? Эксперт дала совет, что делать

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть детей тяжело адаптируется к школьной жизни. Как найти с ними контакт, журналистам рассказала заведующая Минским городским центром здоровья, главный внештатный специалист по формированию ЗОЖ комитета по здравоохранению Мингорисполкома Снежана Кавриго.
Заведующая рассказала, как могут вести себя такие дети, и дала практические рекомендации по взаимодействию родителей с ними. «Когда мы говорим о сохранении здоровья, мы говорим про профилактику травматизма. Порой дети приходят в школу, возникают конфликты — их не избежать. Иногда это может быть просто неадаптируемый ребенок, которому нужно больше времени, чтобы научиться элементарным правилам и навыкам взаимодействия с учителем, педагогом и одноклассниками. Детей нужно учить, разговаривать с ними дома, когда ребенок приходит домой — обнять его, сказать пару хороших слов, а не сразу спрашивать про оценки. Первые три минуты после встречи самые важные. Давайте налаживать диалог с детьми», — призвала она.
Как правильно выбрать одежду и обувь ребенку в школу, рассказала эксперт.
Адаптация может занять большое количество времени, отметила медик и привела данные. «Есть определенное количество детей по Минску, примерно 30−40%, которые адаптируются немного дольше остальных. И это не происходит за месяц, когда ребенок пришел в первый класс и все прекрасно: ребенок гений, высокие баллы и все просто. Это долгий процесс становления личности в социуме и получение определенного опыта жизни, ведь школа — пласт, где ты можешь тренировать свои навыки, чтобы потом показать наилучшие результаты в труде», — добавила Снежана Кавриго. -0-