В Подмосковье завершился Кубок Акинфеева по футболу

Участие в нем приняли 20 юношеских команд из России, Белоруссии и Киргизии.

Источник: Национальные проекты России

Седьмой розыгрыш Кубка Акинфеева состоялся на «Арене Химки» в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В соревнованиях приняли участие 20 юношеских команд из России, Белоруссии и Киргизии. Для юных атлетов организовали игры по киперболу. Отметим, что в конце таких матчей вратари забивают друг другу серию пенальти.

А в заключительный день турнира прошла показательная игра. Во время нее соревновались сборная звезд ЦСКА и команда Игоря Акинфеева.

«Это праздник футбола, счастливые лица детей, честная спортивная борьба, и те детские эмоции всегда выдают чистую правду, они абсолютно искренние, они переживают за результат, как их родители», — отметил Игорь Акинфеев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.