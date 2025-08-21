Молодой педагог из Житковичей: за время первого трудового отпуска соскучилась по детям и работе

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодой педагог из Житковичей Евгения Баранец, которая стала участницей областного августовского совещания педагогических работников в Гомеле, посвященного началу 2025/26 учебного года, поделилась в беседе с корреспондентом БЕЛТА своими эмоциями и настроением в преддверии Дня знаний.
Молодой учитель работает в средней школе № 1. «Преподаю английский язык. Уже год отработала. Когда сидишь за партой как ученик, все воспринимается совсем по-другому. Когда приходишь преподавать, осознаешь: нужна хорошая выдержка, умение держать дисциплину в классе. Я еще и классный руководитель в восьмом классе. Поэтому важно умение правильно преподнести, донести информацию», — поделилась молодой педагог.
Она призналась, что за свой первый трудовой отпуск соскучилась по детям. «Отпуск был длинным. И соскучилась по детям, и по работе. Готова с новыми силами идти в новый учебный год», — подчеркнула учитель.
Говоря о нововведениях в школах с 1 сентября, в частности об ограничении использования мобильных телефонов учащимися, Евгения Баранец отметила: «Это пойдет только на пользу детям. На переменах они больше внимания уделят повторению материала, домашнему заданию. Телефоны очень мешают, сильно отвлекают. Возможно, первое время для некоторых детей это будет стресс, но затем они поймут, что все не зря».-0-