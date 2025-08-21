От 220 тысяч: конфискованную недвижимость из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии пройдут аукционы по продаже конфискованной у должников недвижимости. Квартиры и комнаты, зарегистрированные в разных муниципалитетах республики, уйдут с молотка.
Заявки на участие в торгах будут принимать еще несколько недель — до 15 и 22 сентября (в зависимости от лотов), сами аукционы — 19 и 24 сентября.
Предлагается следующая недвижимость:
— комната в Салавате (17,1 кв. м.) на улице Калинина, 47 — 400 тысяч рублей;
— комната в Стерлитамаке (14 кв. м.) на улице Худайбердина, 196-б — 939 тысяч рублей;
— комната в Уфе (13,7 кв. м.) на улице 50 лет СССР, 43 к.2 — 1,4 миллиона рублей;
— комната в Кумертау (13,4 кв. м.) на улице Первомайская, 3 — 346 тысяч рублей;
— комната в Белебее (12,4 кв. м.) на улице Восточная, 69/1 — 220 тысяч рублей;
— комната в Уфе (11,8 кв. м.) на улице Черниковская, 13 — 860 тысяч рублей;
— комната в Кумертау (14,2 кв. м.) на улице Шахтостроительная, 6а — 440 тысяч рублей;
— квартира в Салавате (42,6 кв. м.) на улице Ленина, 1 — 1,7 миллиона рублей;
— квартира в селе Кутерем [Калтасинский район] (35,5 кв. м.) на улице Нефтяников, 18 — 1,1 миллиона рублей;
— квартира в Кумертау (31,5 кв. м.) на улице Карла Маркса, 3 — 1,7 миллиона рублей;
— квартира в Благовещенске (58,5 кв. м.) на улице Комарова, 13 — 4 миллиона рублей;
— квартира в Благовещенске (58,7 кв. м.) на улице Комарова, 13 — 4,1 миллиона рублей;
— квартира в Благовещенске (58,4 кв. м.) на улице Комарова, 13 — 3,9 миллиона рублей.
Полный перечень реализуемого имущества, а также информация о времени и месте проведения торгов — на сайте «ГИС Торги».
