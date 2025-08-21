В Свердловской области прошел турслет для представителей старшего поколения

Более 200 представителей старшего поколения из Свердловской области приняли участие в ежегодном туристическом слете в селе Аракаево. Мероприятие прошло по национальному проекту «Семья», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Отметим, что турслет был посвящен национально-культурному наследию татарского и башкирского народов. Во время него 17 команд участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах по национальным танцам, вышивке и приготовлению чак-чака.
Также в ходе слета был проведен конкурс видеороликов «Ждем вас в гости!». Участники презентовали достопримечательности и природные объекты, расположенные на территории их малых родин. В итоге первое место заняла команда комплексного центра социального обслуживания населения Камышловского района «Ветер странствий». А завершился турслет этноконцертом татаро-башкирского народного творчества.
«Социальный туризм помогает и лучше познать свой край, и научиться дружбе, и весело провести время, а старшее поколение может научить этому и молодежь. Конечно, поддержка старшего поколения и пожилых людей сегодня является одним из приоритетов», — отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.