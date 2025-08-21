В Свердловской области прошел турслет для представителей старшего поколения

«Социальный туризм помогает и лучше познать свой край, и научиться дружбе, и весело провести время, а старшее поколение может научить этому и молодежь. Конечно, поддержка старшего поколения и пожилых людей сегодня является одним из приоритетов», — отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.