Нетаньяху приказал начать переговоры о прекращении войны на условиях Израиля

Премьер Израиля прибыл в сектор Газа для утверждения плана захвата города и разгрома ХАМАС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, чтобы одобрить планы по захвату города Газа и дать указания о возобновлении переговоров по освобождению заложников. Видеообращение, записанное Нетаньяху в палестинском анклаве, распространила его канцелярия.

«Я прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и разгрому радикального движения ХАМАС. В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля», — подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что в настоящее время находится на этапе принятия решения.

Ранее Израиль заявил о готовности армии и силовых структур защитить друзское население в районе ас-Сувейда на юго-западе Сирии. Однако в интернете появились видеозаписи, где израильские друзы пересекают границу и отправляются в Сирию. В ответ на это Нетаньяху призвал их воздержаться от таких действий.

