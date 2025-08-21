Нетаньяху приказал начать переговоры о прекращении войны на условиях Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, чтобы одобрить планы по захвату города Газа и дать указания о возобновлении переговоров по освобождению заложников. Видеообращение, записанное Нетаньяху в палестинском анклаве, распространила его канцелярия.
«Я прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и разгрому радикального движения ХАМАС. В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля», — подчеркнул Нетаньяху.
Он добавил, что в настоящее время находится на этапе принятия решения.
Ранее Израиль заявил о готовности армии и силовых структур защитить друзское население в районе ас-Сувейда на юго-западе Сирии. Однако в интернете появились видеозаписи, где израильские друзы пересекают границу и отправляются в Сирию. В ответ на это Нетаньяху призвал их воздержаться от таких действий.