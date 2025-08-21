Россиянам объяснили, чем может быть вызвана нехватка железа в организме

Врач Кондрахин рассказал, чем может быть вызвана нехватка железа в организме.
Нехватка железа в организме может быть вызвана множеством факторов, включая болезни желудочно-кишечного тракта, геморрой, обильные менструации и особенности питания. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУролог назвал самые опасные заболевания у мужчин, которые протекают бессимптомно.
«Самая частая причина нехватки железа у женщин — это обильные, длительные менструации. Такие менструации могут вызывать нехватку железа. У мужчин часто причиной является геморроидальные узлы, особенно кровоточащие. Общими причинами анемии и для мужчин, и для женщин можно назвать заболевания желудка, например, нарушение фактора Касла, которое ведет к развитию B12-дефицитной анемии», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.ру».
Врач также отметил, что переход на веганское или вегетарианское питание увеличивает риск развития железодефицита. Дополнительными причинами могут стать скрытые потери железа при хронических заболеваниях кишечника, гельминтозах и инфекциях. Симптомы анемии включают общую слабость, одышку, плохую переносимость физических нагрузок, жары и духоты. У пациентов отмечаются бледность кожи, синяки под глазами, повышенная усталость и сонливость.