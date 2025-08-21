Россиянам объяснили, чем может быть вызвана нехватка железа в организме

«Самая частая причина нехватки железа у женщин — это обильные, длительные менструации. Такие менструации могут вызывать нехватку железа. У мужчин часто причиной является геморроидальные узлы, особенно кровоточащие. Общими причинами анемии и для мужчин, и для женщин можно назвать заболевания желудка, например, нарушение фактора Касла, которое ведет к развитию B12-дефицитной анемии», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.ру».