Нам бы день простоять: В Молдове до +35, но уже к выходным резко похолодает и пойдёт дождь

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 22 августа.

Источник: Комсомольская правда

Метеорологи прогнозируют желтый код метеоопасности на завтра, 22 августа.

В центре и на юге Молдовы температура воздуха поднимется до +33..+35°C.

Ночью на юге Молдовы около +20, дождь.

На севере страны днем +26, ночью — около 15 градусов тепла. Дождь.

В Кишиневе днем около 30 градусов тепла, ночью + 16. Максимальные порывы ветра — 56 км/час. Дождь.

В прошлом году в этот день в столице было + 32.

К выходным в Молдове ожидается резкая перемена погоды. После жарких четверга и пятницы, в страну придёт атмосферный фронт.

В субботу ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Температура днём опустится до +22…+27 °C, а ночи станут заметно прохладнее. К середине следующей недели столбики термометров ночью могут показать всего +10…+16 °C.

Синоптики предупреждают, что непогода продлится как минимум два дня и затронет большую часть территории страны.

