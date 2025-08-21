Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали водителя, повторно севшего за руль после лишения прав

На улице 40-летия Победы в Ростове задержали водителя без прав.

Источник: Комсомольская правда

Рецидивист, игнорирующий судебные запреты, был задержан на улице 40-летия Победы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

21 августа в 8:50 утра мобильный аппаратно-программный комплекс автоматически идентифицировал в потоке машин автомобиль, управляемый водителем, ранее лишенным права управления.

Сотрудники ДПС оперативно отреагировали на сигнал системы и остановили нарушителя. Как выяснилось, мужчина сознательно сел за руль, несмотря на действующее судебное решение о лишении водительских прав.

В отношении нарушителя составлен административный материал. А его автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростове водитель без прав на арендованной машине врезался в два автомобиля.

Водитель без прав въехал в служебное авто силового ведомства в Ростове (подробнее).