В Ростове задержали водителя, повторно севшего за руль после лишения прав

Рецидивист, игнорирующий судебные запреты, был задержан на улице 40-летия Победы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
21 августа в 8:50 утра мобильный аппаратно-программный комплекс автоматически идентифицировал в потоке машин автомобиль, управляемый водителем, ранее лишенным права управления.
Сотрудники ДПС оперативно отреагировали на сигнал системы и остановили нарушителя. Как выяснилось, мужчина сознательно сел за руль, несмотря на действующее судебное решение о лишении водительских прав.
В отношении нарушителя составлен административный материал. А его автомобиль был помещен на специализированную стоянку.
