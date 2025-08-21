США и Европа подготовили военные варианты поддержки переговоров по Украине

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины возможна только после их двусторонних переговоров. При этом сам американский лидер решил отойти организации встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским.