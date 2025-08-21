Ричмонд
США и Европа подготовили военные варианты поддержки переговоров по Украине

Генштабы США и стран Европы разработали план по обеспечению стабильного мира в регионе.

Источник: Комсомольская правда

19−20 августа в Вашингтоне прошла встреча военных представителей США, Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Вместе с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе они обсудили планы для поддержки дипломатических усилий по установлению мира.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Холстеда, военные разработали варианты действий, которые помогут достичь стабильного мира в Европе. Эти предложения передадут советникам по национальной безопасности каждой страны для дальнейшего обсуждения. Холстед отметил, что планирование и обмен информацией продолжатся по мере развития переговоров.

Страны-участницы договорились продолжать совместную работу, чтобы поддержать дипломатические инициативы. На Западе полагают, что их планы станут основой для дальнейших шагов по укреплению мира в регионе.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины возможна только после их двусторонних переговоров. При этом сам американский лидер решил отойти организации встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским.

