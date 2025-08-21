Ричмонд
На Нижегородчине подвели итоги программы «Лидеры предпринимательства»

Двадцать проектов-победителей посвящены поддержке семей и развитию детского образования, фермерских хозяйств и беспилотной авиации, сохранению исторического наследия.

Двадцать проектов из Нижегородской области победили во втором сезоне образовательной программы «Лидеры предпринимательства», реализуемой при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в финал конкурса прошли 36 проектов. При этом победившие инициативы охватывают широкий спектр направлений. Например, некоторые из них посвящены поддержке семей и развитию детского образования, фермерских хозяйств и беспилотной авиации, сохранению исторического наследия.

Напомним, что второй сезон образовательной программы «Лидеры предпринимательства Нижегородской области» начался в апреле 2025 года. На участие в нем подали 4072 заявки.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.