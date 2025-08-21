Как сварить яйца, чтобы они легко чистились

Когда вы помещаете яйцо в кипящую воду, белок не успевает прилипнуть к скорлупе. Готовые яйца нужно вынуть и на 10 минут поместить в холодную воду. После этого яйца без проблем очистятся. Правда, я понимаю, что утром обычно нет времени, чтобы так долго возиться со своим завтраком. Если вы торопитесь, то можете варить яйца, как привыкли, но после варки не забудьте их хотя бы на пару минут поместить в холодную воду. Так у вас точно не испортится настроение при чистке яиц.