Как сварить яйца, чтобы они легко чистились

Шеф-повар Наталия Тарасова поделилась с «МК», как сделать так, чтобы варёное лицо легко чистилось.
— Обычно свежие яйца очень сложно чистить после варки. Поэтому рекомендуется использовать яйца, которые лежат у вас в холодильнике уже 3−5 дней. Чтобы скорлупа хорошо счищалась, за 20 минут до варки яйца необходимо вынуть из холодильника. Так яйцо нагреется до комнатной температуры и не треснет при варке от перепада температур.
В ковшик налейте воды и доведите её до кипения. Добавьте в воду немного соли. Вода станет плотнее, что будет способствовать сохранению целостности яиц. В кипящую воду опустите «согревшиеся» яйца и варите их 10−12 минут.
Когда вы помещаете яйцо в кипящую воду, белок не успевает прилипнуть к скорлупе. Готовые яйца нужно вынуть и на 10 минут поместить в холодную воду. После этого яйца без проблем очистятся. Правда, я понимаю, что утром обычно нет времени, чтобы так долго возиться со своим завтраком. Если вы торопитесь, то можете варить яйца, как привыкли, но после варки не забудьте их хотя бы на пару минут поместить в холодную воду. Так у вас точно не испортится настроение при чистке яиц.
