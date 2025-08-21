Жители Свердловской области посетят международный детский форум в Москве

В состав делегации вошли победители престижных творческих конкурсов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста и Краснотурьинска. Всего на форуме будут присутствовать около 2 тысяч молодых талантов из всех регионов России и 17 зарубежных стран. Участников ждут мастер-классы от ведущих деятелей культуры, включая Сергея Безрукова и Евгения Миронова. Кроме того, ребята смогут предложить свои идеи по развитию креативной сферы на специальном хакатоне.