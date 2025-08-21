Жители Свердловской области посетят международный детский форум в Москве

Одаренная молодежь из Свердловской области посетит Международный детский культурный форум, который стартовал 21 августа в Москве в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики региона.
В состав делегации вошли победители престижных творческих конкурсов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста и Краснотурьинска. Всего на форуме будут присутствовать около 2 тысяч молодых талантов из всех регионов России и 17 зарубежных стран. Участников ждут мастер-классы от ведущих деятелей культуры, включая Сергея Безрукова и Евгения Миронова. Кроме того, ребята смогут предложить свои идеи по развитию креативной сферы на специальном хакатоне.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.