Стали известны важные подробности о застрявшей в горах Киргизии россиянке

Вице-президент Федерации альпинистов России Александр Пятницын рассказал, что застрявшая на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой россиянка Наталья Наговицина не является профессиональной альпинисткой. Об этом пишет ИА Регнум.
По словам собеседника издания, женщина заплатила за тур 400 тысяч рублей.
Членом Федерации альпинистов России она не является, она оплатила свою «хотелку», добавил он.
Пятницын отметил, что для восхождения на большую высоту нужно постоянно посещать тренировки и лекции. Но даже тогда ни альпинисты, ни тем более туристы не застрахованы от опасности.
Он также добавил, что неясно как спасать женщину. Группа, которая направилась к ней, не сможет вынести туристку, только накормить и согреть.
А тело погибшего при спуске в лагерь итальянского альпиниста, доставлявшего ранее Наговицыной провизию, все еще находится в горах.
Ранее МК писал, что с российской альпинистки могут взыскать часть средств за спасение. При этом платить придется ее сыну, если туристку не удастся эвакуировать живой.
Также ранее сообщалось, что гид-новичок, который был проводником российской альпинистки, сорвался на самом опасном участке маршрута и захватил с собой свою клиентку. 47-летняя женщина оказалась в трудном положении из-за этого,
