«Ситуация превращается в фарс»: любовник Дибровой вышел на связь после драки с женой

Супруга предпринимателя Романа Товстика, который изменил ей с Полиной Дибровой, устроила истерику и набросилась на него, после чего тот упал и сломал ногу в двух местах. С того момента бизнесмен находится в больнице. Недавно он опубликовал свежий пост в социальных сетях.
Товстик успокаивает тех, кто о нем беспокоится, подтвердив, что сейчас чувствует себя хорошо. Предприниматель сопоставил две ситуации развода и вновь осознал, что в их семье есть проблемы.
— Полина смогла официально и цивилизованно решить вопрос развода благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению. В то время как ситуация с Еленой и ее «защитниками», к сожалению, превращается в фарс с публичными «дрязгами», что только усугубляет конфликт и усложняет поиск компромисса, — говорится в публикации.
О драке Товстика с женой стало известно 18 августа. Бизнесмен вместе с товарищем занимался ремонтом в студии, когда туда внезапно пришла его жена Елена. Она стала вести себя агрессивно, а затем толкнула мужа, что привело к падению с лестницы.
По данным СМИ, телеведущий Дмитрий Дибров и его жена во время развода будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью свыше тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной. Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время его коллега представит публике новую возлюбленную.
Сама Диброва ранее отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она заявила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях. «Вечерняя Москва» рассказала, как Диброва познакомилась со своим мужем, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.