Экзамен на должность главы Верховного суда отменили: в чем причина

Высшая экзаменационная комиссия, отвечающая за проведение квалификационного экзамена для кандидатов на должность судьи, отменила экзамен для претендентов на пост председателя Верховного суда России. Причина — отсутствие заявок от кандидатов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
На сайте уточнили, что из-за отсутствия заявлений и необходимых документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132−1 «О статусе судей в Российской Федерации», дополнительное заседание комиссии, запланированное на 21 августа 2025 года, не состоится.
Согласно законодательству, претендовать на должность судьи Верховного суда могут граждане старше 35 лет с юридическим стажем не менее 10 лет и высшим юридическим образованием. Квалификационный экзамен не требуется для действующих судей, судей в отставке (если с момента отставки прошло не более трех лет), а также для тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук или звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Напомним, что в июле заместителя председателя Верховного суда РФ Юрия Иваненко назначили исполняющим обязанности главы судебного органа.