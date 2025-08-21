Экзамен на должность главы Верховного суда отменили: в чем причина

Согласно законодательству, претендовать на должность судьи Верховного суда могут граждане старше 35 лет с юридическим стажем не менее 10 лет и высшим юридическим образованием. Квалификационный экзамен не требуется для действующих судей, судей в отставке (если с момента отставки прошло не более трех лет), а также для тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук или звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».