В Прикамье на 99-м году жизни скончался юнга Северного флота Василий Леонтьев

В 1943 году он добровольцем поступил в школу юнг, которая размещалась в Соловецком монастыре на Белом море. Окончил обучение с отличием. Для дальнейшего прохождения службы Василия Александровича направили на эскадренный миноносец «Громкий» артиллеристом-электриком. Принимал участие во взятии порта Петсамо, уничтожении подводных лодок и самолетов. В 1948 году попал на Балтийский флот.