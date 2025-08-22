В Прикамье на 99-м году жизни скончался юнга Северного флота Василий Леонтьев

Администрация Березовского муниципального округа сообщила о смерти на 99-м году жизни ветерана Великой Отечественной войны Леонтьева Василия Александровича. В 1943 году он добровольцем поступил в школу юнг, которая размещалась в Соловецком монастыре на Белом море.
Василий Леонтьев родился 2 января 1927 года в деревне Низкое Кишертского района Пермского округа Уральской области. После гибели отца в бою под Старой Русой в октябре 1941 года принял решение пойти на фронт.
В 1943 году он добровольцем поступил в школу юнг, которая размещалась в Соловецком монастыре на Белом море. Окончил обучение с отличием. Для дальнейшего прохождения службы Василия Александровича направили на эскадренный миноносец «Громкий» артиллеристом-электриком. Принимал участие во взятии порта Петсамо, уничтожении подводных лодок и самолетов. В 1948 году попал на Балтийский флот.
После демобилизации в 1950 году Василий Александрович приехал в село Березовка Молотовской области. Работал в Березовском комитете комсомола, инструктором в райкоме партии, директором Березовского пищевого комбината. После выхода на пенсию работал пилорамщиком в управлении ЖКХ.
За боевые заслуги Василий Леонтьев был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», Жукова, Ушакова. В 2025 году ветеран-фронтовик удостоен звания «Почетный гражданин Березовского муниципального округа».
Церемония прощания с ветераном войны пройдет 22 августа с 11:30 в Березовке на ул. Советской, 80.
Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни ветерана.