В селе Старая Ладога Ленобласти модернизируют коммунальную инфраструктуру

Отмечается, что работы будут проведены за счет инфраструктурного кредита. В частности, специалисты реконструируют водозабор. Его мощность увеличат до 3150 кубометров в сутки. Также будут отремонтированы канализационные очистные сооружения. Их мощность возрастет до 1200 кубометров в сутки. Кроме того, специалисты проложат водопроводные и канализационные сети.