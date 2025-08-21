Ричмонд
В селе Старая Ладога Ленобласти модернизируют коммунальную инфраструктуру

Благодаря этому увеличится мощность водозабора и канализационных очистных сооружений.

Коммунальную инфраструктуру модернизируют в селе Старая Ладога в Ленинградской области в соответствии с задачами и целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечается, что работы будут проведены за счет инфраструктурного кредита. В частности, специалисты реконструируют водозабор. Его мощность увеличат до 3150 кубометров в сутки. Также будут отремонтированы канализационные очистные сооружения. Их мощность возрастет до 1200 кубометров в сутки. Кроме того, специалисты проложат водопроводные и канализационные сети.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.