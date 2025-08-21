Три флагманских медцентра по оказанию экстренной помощи создадут в Минске

«Территориальное перераспределение оказания экстренной медицинской помощи на три стационара необходимо для снижения колоссальной нагрузки на БСМП», — отметил Владимир Кухарев, добавив, что в столице уделяется большое внимание развитию сферы здравоохранения, укреплению материально-технической базы больниц и поликлиник. В частности, в БСМП постоянно обновляется диагностическое и лечебное оборудование. Кроме того, в клинике проводится поэтапный ремонт корпусов и отделений. -0-