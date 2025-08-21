В Екатеринбурге представили коллекции уральских дизайнеров

Показ моды с участием девяти брендов Свердловской области прошел в Екатеринбурге. Событие соответствует целям и задачам национального «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Мероприятие с элементами перфоманса состоялось в креативном кластере «Домна». Оно открыло серию событий в ходе Международного фестиваля креативных индустрий. Уральские дизайнеры представили коллекции, сочетающие инновационные материалы, уличную культуру и функциональность. Среди участников — бренды спортивной экипировки, авангардной одежды и повседневной одежды с нестандартным кроем.
«Фестиваль креативных индустрий помогает представителям творческих профессий найти свою аудиторию, получить заряд вдохновения и поддержки. Это то, что так важно для представителей креативной сферы. А нас ждут еще два показа — на тему нового прочтения традиций и завершающий неделю показ», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.