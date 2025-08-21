В Екатеринбурге представили коллекции уральских дизайнеров

«Фестиваль креативных индустрий помогает представителям творческих профессий найти свою аудиторию, получить заряд вдохновения и поддержки. Это то, что так важно для представителей креативной сферы. А нас ждут еще два показа — на тему нового прочтения традиций и завершающий неделю показ», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.