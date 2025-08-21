Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дети поймут, что без телефона интереснее жить». Учитель года об ограничении мобильных в школах

«Думаю, ребята будут более сконцентрированы на уроке. Их ничто не будет отвлекать. Они станут более внимательными. И все это пойдет только на пользу», — считает Сергей Шаминский.

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дети поймут, что без телефона интереснее жить. Убежденность в этом, комментируя ограничение с 1 сентября использования мобильных телефонов учащимися в школах, высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА учитель Довской средней школы Рогачевского района, обладатель звания «Учитель года Беларуси — 2023» Сергей Шаминский во время областного августовского совещания педагогических работников в Гомеле.

По мнению педагога, то, что в учреждениях образования вводится ограничение на использование телефонов учениками, положительно скажется на образовательном процессе. «Думаю, ребята будут более сконцентрированы на уроке. Их ничто не будет отвлекать. Они станут более внимательными. И все это пойдет только на пользу», — считает Сергей Шаминский.

Директор школы Гомеля о новшествах с 1 сентября: они прогрессивны и полезны В новом учебном году в Гомельской области сядут за парты 14,8 тыс. первоклашек Почти 1 тыс. молодых специалистов приступают к работе в учреждениях образования Гомельской области Выпускники Гомельской области получили более 370 стобалльных сертификатов на ЦТ и ЦЭ.

«Ели кому-то срочно из учеников нужно будет сделать звонок родителям, то ему дадут телефон. Сами же родители в каких-то срочных ситуациях всегда смогут связаться с администрацией школы. Процесс коммуникации налажен. Все эти ситуации легко решить. Поэтому ничего критичного в таком новшестве нет. Наоборот», — подчеркнул учитель.

С пользой и интересом будут проходить и перемены, добавил он. «Думаю, ребята станут еще больше общаться между собой, больше читать. И со временем поймут, что без телефона интереснее жить», — подытожил педагог. -0-