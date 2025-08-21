«Дети поймут, что без телефона интереснее жить». Учитель года об ограничении мобильных в школах

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дети поймут, что без телефона интереснее жить. Убежденность в этом, комментируя ограничение с 1 сентября использования мобильных телефонов учащимися в школах, высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА учитель Довской средней школы Рогачевского района, обладатель звания «Учитель года Беларуси — 2023» Сергей Шаминский во время областного августовского совещания педагогических работников в Гомеле.
По мнению педагога, то, что в учреждениях образования вводится ограничение на использование телефонов учениками, положительно скажется на образовательном процессе. «Думаю, ребята будут более сконцентрированы на уроке. Их ничто не будет отвлекать. Они станут более внимательными. И все это пойдет только на пользу», — считает Сергей Шаминский.
«Ели кому-то срочно из учеников нужно будет сделать звонок родителям, то ему дадут телефон. Сами же родители в каких-то срочных ситуациях всегда смогут связаться с администрацией школы. Процесс коммуникации налажен. Все эти ситуации легко решить. Поэтому ничего критичного в таком новшестве нет. Наоборот», — подчеркнул учитель.
С пользой и интересом будут проходить и перемены, добавил он. «Думаю, ребята станут еще больше общаться между собой, больше читать. И со временем поймут, что без телефона интереснее жить», — подытожил педагог. -0-