В Минтрансе объяснили, зачем в Подмосковье выставили макеты детей на обочинах дорог

— Помимо традиционных работ по приведению в порядок разметки, ограждений, знаков и «лежачих полицейских» у образовательных учреждений, мы ежегодно добавляем новые мероприятия для повышения безопасности и снижения ДТП: дополнительную подсветку или проекцию на переходах, в этом году нововведением стали макеты с изображением пешеходов, — приводит информацию от ведомства РБК.