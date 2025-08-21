Американцы стали читать почти вдвое меньше

Ученые из Университета Флориды и Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что жители США с 2003 года все реже посвящали время чтению для удовольствия или развлечения.
Эксперты утверждают, что снижение интереса к чтению за 20 лет составило около 40 процентов.
Люди с низким уровнем дохода и жители сельской местности стали читать особенно редко.
Единственный тип чтения, интерес к которому не снизился — чтение с детьми до девяти лет.
