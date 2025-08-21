«Чытаем па-беларуску». Медийные персоны озвучили знаменитые строки, ролики набирают популярность в Сети

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ролики, на которых известные люди читают белорусскую классику, за короткое время набирают тысячи просмотров. Проект «Чытаем па-беларуску» подготовлен ко Дню белорусской письменности, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра информации Денис Езерский.
Идея проекта родилась на одном из совещаний, которое проходило в рамках подготовки к празднику. Была высказана идея, что следует привлекать для популяризации этого мероприятия в том числе медийных персон: политиков, деятелей культуры, научную общественность, артистов. Тем самым активнее приобщать к белорусскому языку и литературе молодежь.
Идею реализовало «Столичное телевидение» с учетом большого опыта работы по теме Дня белорусской письменности. Уже много лет совместно с Министерством образования и Министерством информации телеканал является организатором конкурса чтецов «Живая классика» — его победителей награждают в столице Дня белорусской письменности. Предлагалось несколько вариантов. В итоге получился интересный продукт в формате видеороликов.
По словам Дениса Езерского, отозвалось довольно большое количество интересных людей, которые активно включились в этот процесс. Высшие должностные лица, депутаты, спортсмены, медийные личности читают по-белорусски. Они прочли строки из стихотворений Янкi Купалы «Спадчына», Владимира Каризны «Беларусь мая сінявокая!», а также строки из предисловия Франциска Скорины к книге «Юдзiф». Ролики за короткое время набирают тысячи просмотров: интересно, необычно и несколько неожиданно слышать белорусскую классику из уст этих личностей. «Когда ты видишь и понимаешь, что читают с душой, переживают стихотворение, совсем по-другому начинаешь смотреть на этих людей. И это вызывает уважение», — отметил он.
Ролики размещаются на телевидении, в социальных сетях, на сайтах. Особенно активны пользователи Telegram-каналов, они пересылают ролики друг другу. Количество просмотров и репостов действительно большое. Проект рассчитан на молодое поколение, которое проводит значительное количество времени в соцсетях.
Идею между тем подхватили и другие журналисты, в частности Могилевской области. Впрочем, изначально флешмоб не планировался. Включение в этот процесс, по словам Дениса Езерского, несомненно, заслуживает внимания и приветствуется.
«Предстоящее событие очень важно. Мы хотим, чтобы об этом празднике — Дне белорусской письменности — узнало как можно больше людей. По сути, это один из старейших фестивалей в нашей стране. Он существует практически столько, сколько и наша независимость», — подчеркнул замминистра информации. Он отметил, что фестиваль каждый год меняет столицу своего проведения. В этом году праздник встречает Лида.
XXXII День белорусской письменности пройдет в Лиде 6 и 7 сентября. В этом году мероприятие посвящено нескольким значимым датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 500-летию выхода книги «Апостол» Франциска Скорины, а также юбилеям выдающихся деятелей национальной литературы. Торжественное открытие праздника и церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии и «Лидские чтения» запланированы на 6 сентября. -0-