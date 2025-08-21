«Чытаем па-беларуску». Медийные персоны озвучили знаменитые строки, ролики набирают популярность в Сети

По словам Дениса Езерского, отозвалось довольно большое количество интересных людей, которые активно включились в этот процесс. Высшие должностные лица, депутаты, спортсмены, медийные личности читают по-белорусски. Они прочли строки из стихотворений Янкi Купалы «Спадчына», Владимира Каризны «Беларусь мая сінявокая!», а также строки из предисловия Франциска Скорины к книге «Юдзiф». Ролики за короткое время набирают тысячи просмотров: интересно, необычно и несколько неожиданно слышать белорусскую классику из уст этих личностей. «Когда ты видишь и понимаешь, что читают с душой, переживают стихотворение, совсем по-другому начинаешь смотреть на этих людей. И это вызывает уважение», — отметил он.